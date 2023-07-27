Лукьянчиковы Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиковы Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лукьянчиковы Емельян

Мать: Лукьянчиковы Дарья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиковы Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиковы Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся

Смерть
2002