Лукьянчиковы Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2002
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиковы Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиковы Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянчиковы Маруся
Смерть
2002