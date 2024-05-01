Субботин Андрон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Суботин Стефан Ларионович
Мать: Субботина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Субботина ?
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Субботина ?
Рождение ребёнка
1876
Сын: Субботин Дорофей Андронович
Мать ребёнка: Субботина ?
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Субботина) ? Андроновна
Мать ребёнка: Субботина ?
Смерть
После 1923