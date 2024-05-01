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Субботин Андрон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Суботин Стефан Ларионович

Мать: Субботина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867

Сын: Субботин ? Андронович

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Субботин ? Андронович

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Субботин Дорофей Андронович

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Субботина) ? Андроновна

Мать ребёнка: Субботина ?

Смерть
После 1923

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