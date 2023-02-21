Антонов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1911
Дата смерти17.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911
Отец: Антонов Николай
Рождение ребёнка
14.07.1947
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Денисова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1950
Дочь: Лешутова Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Денисова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Борисова Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Денисова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Мария Федоровна
Смерть
17.01.1976