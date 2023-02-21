Антонов Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Ефим Николаевич

Антонов Ефим Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1911

Дата смерти

17.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: Антонов Николай

Мать: Антонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
14.07.1947

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Денисова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
27.07.1950

Дочь: Лешутова Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Денисова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Борисова Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Денисова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Мария Федоровна

Смерть
17.01.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close