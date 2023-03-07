Зязина (Лимонова) Акилина Семенова
Место рождениядер. Большой Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Большой Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Зязин Александр Петров
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Федора Александрова
Отец ребёнка: Зязин Александр Петров
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Луппова Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Зязин Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764