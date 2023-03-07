Зязина (Лимонова) Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязина (Лимонова) Акилина Семенова

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Место рождения

дер. Большой Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Большой Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Зязин Александр Петров

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Федора Александрова

Отец ребёнка: Зязин Александр Петров

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Луппова Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Зязин Александр Петров

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зязин Александр Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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