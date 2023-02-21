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Дәминов Зәйнулла

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дәмин

Мать: не указана

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1937

Сын: Даминов Рәшид

Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1938

Сын: Дәминов Фәрид

Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дәминов Фарук

Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1939

Сын: Дәминов Фәрид

Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер

Рождение ребёнка
22.02.1942

Дочь: Дәминова Фирзә

Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер

Смерть
Неизвестно
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