Дәминов Зәйнулла
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дәмин
Мать: не указана
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1937
Сын: Даминов Рәшид
Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1938
Сын: Дәминов Фәрид
Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дәминов Фарук
Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1939
Сын: Дәминов Фәрид
Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер
Рождение ребёнка
22.02.1942
Дочь: Дәминова Фирзә
Мать ребёнка: Дәминова Шәмсикамер
Смерть
Неизвестно