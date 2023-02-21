Рожкова (Воронина) Наталья Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Воронина) Наталья Германовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1974

Отец: Воронин Герман Глебович

Мать: Воронина Елена Леонидовна

Бракосочетание
24.08.1996

Муж: Рожков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1997

Сын: Рожков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Рожков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.2012

Сын: Рожков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Рожков Алексей Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
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