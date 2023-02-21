Рожкова (Воронина) Наталья Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1974
Отец: Воронин Герман Глебович
Бракосочетание
24.08.1996
Рождение ребёнка
24.02.1997
Сын: Рожков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Рожков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.2012
Сын: Рожков Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Рожков Алексей Николаевич
Кострома, город Кострома, Костромская область