Солодянкин Андриан Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкин Андриан Савельевич

Солодянкин Андриан Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1774

Дата смерти

19.12.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1774

Отец: Солодянкин Савелий Миронович

Мать: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Солодянкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Любава Андреевна

Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодянкин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Татьяна Аврамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Екатерина Павловна

Смерть
19.12.1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close