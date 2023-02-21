Солодянкин Андриан Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1774
Дата смерти19.12.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1774
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Солодянкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Любава Андреевна
Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Солодянкин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Солодянкина Екатерина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1831