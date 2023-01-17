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Гудёнин Иван Ильич

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Место рождения

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гудёнин Илья Николаевич

Мать: не указана

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.

Сын: Гудёнин Павел Иванович

Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудёнина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудёнин Александр Иванович

Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудёнин Петр Иванович

Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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