Гудёнин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Гудёнин Илья Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.
Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудёнин Александр Иванович
Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гудёнина Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно