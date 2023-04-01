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Перфильева Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1876

Сын: Перфильев Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Перфильев Евгений Андреевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 178, 344 об
Рождение ребёнка
01.09.1877 ст.

Сын: Перфильев Симеон Евгеньевич

Отец ребёнка: Перфильев Евгений Андреевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 559, 99 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Евгений Андреевич

Смерть
Неизвестно
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