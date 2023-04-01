Перфильева Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1876
Сын: Перфильев Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Перфильев Евгений Андреевич
Фонд Д-60, оп1, дело 178, 344 об
Рождение ребёнка
01.09.1877 ст.
Сын: Перфильев Симеон Евгеньевич
Отец ребёнка: Перфильев Евгений Андреевич
Фонд Д-60, оп1, дело 559, 99 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно