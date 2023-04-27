Лосев Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Наташина Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
23.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболенко Просковья Алексеевна
Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна
Смерть
Неизвестно