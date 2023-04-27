Лосев Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Наташина Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
23.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболенко Просковья Алексеевна

Мать ребёнка: Лосева Мария Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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