Чиченков Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиченков Федор Федорович

Чиченков Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиченков ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.05.1910

Сын: Чиченков Никилай

Мать ребёнка: Чиченкова Матрона Александровна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Чиченков Герман

Мать ребёнка: Чиченкова Матрона Александровна

Смерть
Неизвестно