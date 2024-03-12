Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесняк Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесняк Илья
Отец ребёнка: Лесняк Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лесняк Ион
Смерть
Неизвестно