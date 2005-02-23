Коткова (Попова) Августа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1924
Дата смерти23.02.2005
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1924
Отец: Попов Павел Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1949
Дочь: Шарапова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1951
Сын: Котков Александр Иванович
Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1953
Дочь: Лукина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2005