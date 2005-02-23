Коткова (Попова) Августа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Попова) Августа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1924

Дата смерти

23.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1924

Отец: Попов Павел Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1949

Дочь: Шарапова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1951

Сын: Котков Александр Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.08.1953

Дочь: Лукина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Иван Михайлович

Смерть
23.02.2005