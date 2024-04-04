Сухинич Казимир Дворянин Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 08.07.1786
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухинич Франц Дворянин Лукич
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 19.01.1756
Сын: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
До 01.06.1766
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
До 07.05.1773
Сын: Сухинич Игнатий Казимирович
Мать ребёнка: Анна
Смерть
До 08.07.1786