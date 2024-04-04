Сухинич Казимир Дворянин Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинич Казимир Дворянин Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 08.07.1786

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухинич Франц Дворянин Лукич

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 19.01.1756

Сын: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
До 01.06.1766

Сын: Сухинич Иван Казимирович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
До 07.05.1773

Сын: Сухинич Игнатий Казимирович

Мать ребёнка: Анна

Смерть
До 08.07.1786
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