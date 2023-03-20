Чухнаков Прокопий Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухнаков Прокопий Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чухнаков Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Чухнаков Василий Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Дочь: Платошина Васса Прокопиева

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Ивушкина Петрухина Она Же Столярова Домника Прокопиева

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.

Сын: Чухнаков Михаил Прокопиев

Мать ребёнка: Чухнакова Агафья Евстафиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.

Дочь: Евдокия Прокопиева

Мать ребёнка: Чухнакова Агафья Евстафиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухнакова Агафья Евстафиева

Смерть
Неизвестно
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