Чухнаков Прокопий Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чухнаков Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Чухнаков Василий Прокопиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Дочь: Платошина Васса Прокопиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Дочь: Ивушкина Петрухина Она Же Столярова Домника Прокопиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.
Сын: Чухнаков Михаил Прокопиев
Мать ребёнка: Чухнакова Агафья Евстафиева
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.
Дочь: Евдокия Прокопиева
Мать ребёнка: Чухнакова Агафья Евстафиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно