Карпюк Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1972
Дочь: Морозова (Карпюк) Инна Петровна
Мать ребёнка: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
29.05.1973
Мать ребёнка: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
07.06.1974
Сын: Карпюк Александр Петрович
Мать ребёнка: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна