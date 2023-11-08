Карпюк Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпюк Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
08.05.1972

Дочь: Морозова (Карпюк) Инна Петровна

Мать ребёнка: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
29.05.1973

Сын: Карпюк Сергей Петрович

Мать ребёнка: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
07.06.1974

Сын: Карпюк Александр Петрович

Мать ребёнка: Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна

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