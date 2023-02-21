Строкова Фаина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Каблучий Владимир Степанович
Отец ребёнка: Каблучий Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1959
Сын: Каблучий Алексей Степанович
Отец ребёнка: Каблучий Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно