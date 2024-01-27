Порошин Николай ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Порошин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно