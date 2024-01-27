Порошин Николай ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошин Николай ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1935 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Порошин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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