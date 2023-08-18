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Гимранов Абдулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

01.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Гимранов Гайзулла

Мать: Марзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимранова (Гималтдинова) Амина

Военная награда
20.10.1944
Награжден "Орденом Славы" IIIстепени
Рождение ребёнка
27.03.1947

Сын: Гимранов халил

Мать ребёнка: Гимранова (Гималтдинова) Амина

Рождение ребёнка
03.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гимранова (Гималтдинова) Амина

Смерть
01.02.1975

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