Гимранов Абдулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти01.02.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Гимранов Гайзулла
Мать: Марзия
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
20.10.1944
Награжден "Орденом Славы" IIIстепени
Рождение ребёнка
27.03.1947
Сын: Гимранов халил
Мать ребёнка: Гимранова (Гималтдинова) Амина
Рождение ребёнка
03.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гимранова (Гималтдинова) Амина
Смерть
01.02.1975