Пушкарев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Василий Иванович

Пушкарев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1971

Дочь: Каширина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Пушкарева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Пушкарева Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно