Пушкарев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1971
Дочь: Каширина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Пушкарева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Пушкарева Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно