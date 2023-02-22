Антонова (Остроумова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Остроумова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остроумов Михаил Александрович

Мать: Остроумова Екатерина Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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