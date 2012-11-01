Великанов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1947
Дата смерти01.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2012
Омск, город Омск, Омская область