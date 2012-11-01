Великанов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1947

Дата смерти

01.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1947

Отец: Великанов Сергей Ильич

Мать: Великанова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2012
Омск, город Омск, Омская область
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