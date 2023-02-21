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Бурдинов Николай Александрович
Бурдинов Николай Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.1981
Пол
Женский
Отец
Бурдинов Александр Васильевич
1961 г.р.
Мать
Бурдинова (Корепанова) Марина Егоровна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1981
Отец:
Бурдинов Александр Васильевич
Мать:
Бурдинова Марина Егоровна
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