Бурдинов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдинов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1981

Отец: Бурдинов Александр Васильевич

Мать: Бурдинова Марина Егоровна

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