Яков Евсеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Евсей Яковлев
Мать: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Аграфена Яковлева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Гур Яковлев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Антон Яковлев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1805 ст.
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
1810