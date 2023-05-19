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Яков Евсеев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1799 г.р.
1805 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Евсей Яковлев

Мать: Прасковья Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Аграфена Яковлева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Гур Яковлев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Антон Яковлев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1805 ст.

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
1810
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