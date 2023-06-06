Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Абдулвагизов Абдулгалим

Отец ребёнка: Фейзуллин Абдулвагиз

Рождение ребёнка
1833

Сын: Абдулвагизов Аблдулгали

Отец ребёнка: Фейзуллин Абдулвагиз

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Абдулвагизова Вайхия

Отец ребёнка: Фейзуллин Абдулвагиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейзуллин Абдулвагиз

Смерть
Неизвестно