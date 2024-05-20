Айкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айкин Петр Ефимович
Отец ребёнка: Айкин Ефим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Медынина (Айкина) Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Айкин Ефим Алексеевич
Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.
Сын: Айкин Яков Ефимович
Отец ребёнка: Айкин Ефим Алексеевич
Смерть
Неизвестно