Айкина Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАйкина Мария Ивановна

Айкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Айкин Ефим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айкин Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Медынина (Айкина) Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Айкин Ефим Алексеевич

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.

Сын: Айкин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Айкин Ефим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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