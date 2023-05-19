Шелпакова Инга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.2004
Дочь: Шелпакова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шелпаков Дмитрий Вадимович
Рождение ребёнка
15.10.2010
Сын: Шелпаков Григорий Дмиртиевич
Отец ребёнка: Шелпаков Дмитрий Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно