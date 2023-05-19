Шелпакова Инга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелпакова Инга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2004

Дочь: Шелпакова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шелпаков Дмитрий Вадимович

Рождение ребёнка
15.10.2010

Сын: Шелпаков Григорий Дмиртиевич

Отец ребёнка: Шелпаков Дмитрий Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелпаков Дмитрий Вадимович

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