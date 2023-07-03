Ломаковский Литоп Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1900
поручители Николай Николаевич Федоров и Александр Степанович(?) Слугинов Метрические книги Михаило-Клопской, Знаменской монастырской, Казанской, Крестовоздвиженской Прокопьевской церквей г. Иркутска (... Показать все
Смерть
Неизвестно