Ломаковский Литоп Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаковский Литоп Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.09.1900

Жена: Ломаковская Анна Николаевна

поручители Николай Николаевич Федоров и Александр Степанович(?) Слугинов Метрические книги Михаило-Клопской, Знаменской монастырской, Казанской, Крестовоздвиженской Прокопьевской церквей г. Иркутска (... Показать все
Смерть
Неизвестно