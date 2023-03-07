Тананин Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Тананин Алексей Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706