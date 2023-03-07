Тананин Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТананин Иван Алексеев

Тананин Иван Алексеев

avatar

Место рождения

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Тананин Алексей Степанов

Мать: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close