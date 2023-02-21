Гагаринова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гогаринов Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Гогаринов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
?.06.1916

Сын: Гогаринов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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