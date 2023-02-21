Гагаринова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гогаринов Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Гогаринов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
?.06.1916
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно