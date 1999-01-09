Березов Леонид Анатольевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1949
Дата смерти09.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1949
Бракосочетание
02.07.1967
Витязево, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.06.1968
Дочь: Березова Оксана Леонидовна
Мать ребёнка: Рыбак Александра Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Березова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Рыбак Александра Михайловна
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
09.01.1999