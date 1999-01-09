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Березов Леонид Анатольевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.04.1949

Дата смерти

09.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1949

Отец: Березов Анатолий Алексеевич

Мать: Силакова Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.07.1967

Жена: Рыбак Александра Михайловна

Витязево, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.06.1968

Дочь: Березова Оксана Леонидовна

Мать ребёнка: Рыбак Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Березова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Рыбак Александра Михайловна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
09.01.1999
Москва, город федерального значения Москва