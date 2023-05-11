Козловская Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Козловский Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Козловский Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Козловский Константин Васильевич

Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Василий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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