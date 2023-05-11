Козловская Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Козловский Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Козловский Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Козловский Константин Васильевич
Отец ребёнка: Козловский Василий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно