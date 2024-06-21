Ногина (Ермакова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1885
Дата смерти01.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ногина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Ногин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ногин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ногин Виктор Павлович
Смерть
01.10.1977