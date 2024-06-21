Ногина (Ермакова) Ольга Павловна 20.07.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ногина (Ермакова) Ольга Павловна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

20.07.1885

Дата смерти

01.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ногина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Ногин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ногин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ногин Виктор Павлович

Смерть
01.10.1977

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