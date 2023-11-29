(Фокина) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902
Отец: Фокин Яков Николаевич
Есть метрика из церкви. Крестный Иван Федорович Карнюхин
Место жительства
10.10.1918
Указана ДЕВИЦА крестная - 10 10 1918 сын Иван Алексеевка Воробьев Потап Васильевич Мария Яковлевна Алексеевка гражданин Сохромов Иван Никитич Алексеевка девица Фокина Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно