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(Фокина) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902

Отец: Фокин Яков Николаевич

Мать: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестный Иван Федорович Карнюхин
Место жительства
10.10.1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана ДЕВИЦА крестная - 10 10 1918 сын Иван Алексеевка Воробьев Потап Васильевич Мария Яковлевна Алексеевка гражданин Сохромов Иван Никитич Алексеевка девица Фокина Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно

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