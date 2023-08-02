Есенова (Тулатова) Гошада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Есенов Иналуко
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Канукова Ханифа Дохцикоевна
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Есенов Эльзаруко
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Караева Айшет
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Есенов Хатахцико Дохцикоевич
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дударова Долатхан Дохцикоевна
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Есенов Темир-Болат Дохцикоевич
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Есенов Мисост
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Есенов Бацко (Маспи)
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Туганова Дзго
Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович
Бракосочетание
Неизвестно