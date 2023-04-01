Тарасова Мария Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Мария Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Брофельд-Тарасов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1893

Дочь: Тарасова Александра Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тарасов Василий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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