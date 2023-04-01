Тарасова Мария Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Брофельд-Тарасов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1893
Дочь: Тарасова Александра Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тарасов Василий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно