Бухмиллер Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.
Дочь: Бухмиллер Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Бухмиллер Елена Филипповна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Поселянин Зуйской волости Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно