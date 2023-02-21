Шульженко Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульженко Клавдия Ивановна

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

11.03.1906

Дата смерти

17.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
С 1906 по 1928
Харьков, Украина
Место жительства
С 1928 по 1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1984
Москва, город федерального значения Москва
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