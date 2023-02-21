Шульженко Клавдия Ивановна
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения11.03.1906
Дата смерти17.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков, Украина
Место жительства
С 1906 по 1928
Харьков, Украина
Место жительства
С 1928 по 1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940 по 1984
Смерть
17.06.1984