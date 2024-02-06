Перфильева (Невельская) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Сын: Перфильев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777