Перфильева (Невельская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильева (Невельская) Ольга

Перфильева (Невельская) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Перфильев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Василий Васильевич

Смерть
1777
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close