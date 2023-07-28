Войнова (Слюнина) Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Слюнин Федор Сидоров
Мать: Слюнина Мария Фотеева
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Воинов Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воинов Борис Яковлев
Отец ребёнка: Воинов Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Воинов Яков Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Дементий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинов Яков Дмитриев
Смерть
Неизвестно