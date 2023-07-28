Войнова (Слюнина) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова (Слюнина) Евдокия Федорова

Место рождения

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Слюнин Федор Сидоров

Мать: Слюнина Мария Фотеева

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Воинов Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Воинов Яков Дмитриев

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воинов Борис Яковлев

Отец ребёнка: Воинов Яков Дмитриев

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Воинов Максим Яковлев

Отец ребёнка: Воинов Яков Дмитриев

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Дементий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Яков Дмитриев

Смерть
Неизвестно