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Золотов Григорий Никитин

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

До 1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: Золотов Никита Петров

Мать: Золотова Марина Тихомирова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Золотова) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1859 года 10 лет
Бракосочетание
1849 ст.

Жена: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: (Золотова) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1859 года 7 лет
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Карташова (Золотова) Александра Григорьева

Мать ребёнка: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова

Согласно исповедальной ведомости 1859 года 10 лет
Смерть
До 1862 ст.
Согласно ИВ 1862 жена записана вдовой

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