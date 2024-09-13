Золотов Григорий Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиДо 1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: Золотов Никита Петров
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Золотова) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова
Согласно ИВ 1859 года 10 лет
Бракосочетание
1849 ст.
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: (Золотова) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова
Согласно ИВ 1859 года 7 лет
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Карташова (Золотова) Александра Григорьева
Мать ребёнка: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова
Согласно исповедальной ведомости 1859 года 10 лет
Смерть
До 1862 ст.
Согласно ИВ 1862 жена записана вдовой