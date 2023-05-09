Карташкина (Синельщиков) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташкина (Синельщиков) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1966

Дочь: Сорокина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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