Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1807 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Около ?.11.1833

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма

Смерть
До 1838
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