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Агрофена
Агрофена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1808
Дата смерти
До 1838
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Кузьма
После 1807 г.р.
Дети
Матрона
Около 1831 г.р.
Ефим
Около 1833 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь:
Матрона
Отец ребёнка:
Кузьма
Рождение ребёнка
Около ?.11.1833
Сын:
Ефим
Отец ребёнка:
Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Кузьма
Смерть
До 1838
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