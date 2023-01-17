Федотова (Проценко) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Проценко) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1989

Отец: Проценко Григорий Алексеевич

Мать: Проценко Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.2016

Дочь: Федотова Маргарита Эдуардовна

Отец ребёнка: Федотов Эдуард Эдуардович

Рождение ребёнка
21.06.2018

Дочь: Федотова Наталья Эдуардовна

Отец ребёнка: Федотов Эдуард Эдуардович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.01.2021

Дочь: Федотова Алёна Эдуардовна

Отец ребёнка: Федотов Эдуард Эдуардович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Эдуард Эдуардович

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