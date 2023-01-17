Федотова (Проценко) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1989
Рождение ребёнка
21.11.2016
Дочь: Федотова Маргарита Эдуардовна
Отец ребёнка: Федотов Эдуард Эдуардович
Рождение ребёнка
21.06.2018
Дочь: Федотова Наталья Эдуардовна
Отец ребёнка: Федотов Эдуард Эдуардович
Рождение ребёнка
10.01.2021
Дочь: Федотова Алёна Эдуардовна
Отец ребёнка: Федотов Эдуард Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно