Хныкина Наталья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти12.11.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1828 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
12.11.1830
Смерть: запись о смерти №26, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния