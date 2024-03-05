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Хныкина Наталья Федотовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

12.11.1830

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хныкин Федот Васильевич

Мать: Хныкина (Шульгина) Анастасия Назаровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1828 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
12.11.1830
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №26, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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