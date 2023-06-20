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Коврижных Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коврижных Анисим Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789

Сын: Коврижных Стефан Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1799

Сын: Коврижных Прокопей Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коврижных Тимофей Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно