Коврижных Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коврижных Анисим Ларионович
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коврижных Стефан Ларионович
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коврижных Прокопей Ларионович
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Тимофей Ларионович
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно