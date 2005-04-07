Бельских Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1923
Дата смерти07.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1923
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: Корелина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1952
Дочь: Карелина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1954
Дочь: Карелин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1956
Дочь: Карелина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2005
Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область