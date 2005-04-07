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Бельских Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1923

Дата смерти

07.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1923

Отец: Бельских Андрей Сергеевич

Мать: Кочнева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: Корелина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1952

Дочь: Карелина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1954

Дочь: Карелин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1956

Дочь: Карелина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Корелин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Михаил Иванович

Смерть
07.04.2005
Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область