Кирсанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсанов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кирсанова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсанова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кирсанова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Нина Петровна

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