Трибунская Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрибунская Валентина Михайловна

Трибунская Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2010

Дочь: Трибунская Кира Николаевна

Отец ребёнка: Трибунский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.2012

Дочь: Трибунская Ева Николаевна

Отец ребёнка: Трибунский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.2020

Дочь: Трибунская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Трибунский Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трибунский Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close