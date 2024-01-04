Трибунская Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.2010
Дочь: Трибунская Кира Николаевна
Отец ребёнка: Трибунский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.2012
Дочь: Трибунская Ева Николаевна
Отец ребёнка: Трибунский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.2020
Дочь: Трибунская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Трибунский Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно