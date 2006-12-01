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Козырев Максим Артёмович
Козырев Максим Артёмович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Козырев Артём Александрович
1975 г.р.
Мать
Козырева (Нестерова) Виктория Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2006
Отец:
Козырев Артём Александрович
Мать:
Козырева Виктория Владимировна
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